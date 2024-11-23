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طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت فوق بيروت - أخبار كلمتك

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طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت فوق بيروت - أخبار كلمتك

طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت فوق بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - خرق  طيران الاحتلال الإسرائيلي  جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق، وذلك بعدما جددت إسرائيل اليوم السبت، قصفها بمحيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل قد استهدفت، أمس، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

غارات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق بلبنان 

وشملت الغارات الجديدة على البقاع بلدات "حورتعلا" و"الأحمدية" و"بوداي" و"الحفير" و"شمسطار" و"سهل عدوس" و"حارة الفيكاني" في البقاع الأوسط، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت مصادر: إن غارة استهدفت منطقة قريبة من موقع الغارة الأولى في بلدة "شمسطار" في البقاع، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على إسعاف المدنيين المتضررين من الغارة السابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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