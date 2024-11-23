علاء مبارك في رسالة ساخرة للعالم: "مين سبع البرمبة اللي هيعتقل نتنياهو"؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل علاء مبارك، رسالة تحمل سخرية من العالم والمجتمع الدولي بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرة اعتقال بشأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق جالانت.

رسالة علاء مبارك الساخرة للعالم



وتساءل علاء مبارك، في رسالته بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت، من هو الشخص، الذي وصفه بـ "سبع البرمبه"، الذي يمكنه أن ينفذ أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت ؟.





جاءت رسالة علاء مبارك تعليقًا على حديث الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي جوريف بوريل، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والضيف، قائلًا: "القرار ملزم"، وطالب بإنهاء المأساة في غزة قائلا "باسم الإنسانية، يجب أن تتوقف هذه المذبحة"

بوريل يطالب بوقف الحرب على غزة



وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: "إن العالم لا يستطيع تحمل هذا الوضع، لاسم الإنسانية، بإسم الإيمان بأن كل إنسان يستحق الكرامة، يجب أن تتوقف هذه المذبحة".

وأضاف بوريل "في غزة الوضع مروع، لا يستطيع سكان غزة الانتظار أكثر، لوصول المساعدات الإنسانية والداعم المستدام"، مضيفًا "أنه من المتوقع أن تتوقف العمليات الإنسانية في غزة، يوم الاثنين المقبل لأن المواد الغذائية قد نفذت، ولا يوجد وقود، أجزاء من غزة معرضة للمجاعة الوشيكة، لا أحد آمن ولا يوجد مكان آمن"

قرار اعتقال نتنياهو وجالانت، كلمتك



وقال بوريل: "أصبحت عمليات النهب نتيجة لانهيار النظام العالمي والأمن في غزة، تتم بشكل منظم ومتزايد"

وأضاف بوريل "أدين مشروع الكنيست، الذي ينهي أنشطة وكالة الأمم المتحدة، في إشرائيل والقدس الشرقية، أحيط علمًا بقرار النحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع السابق جالانت وزعيم حماس الضيف"

وأكد بوريل أن "هذا القرار مُلزم لكل الدول الأطراف في المحكمة، بما في ذلك كافة دول الاتحاد الأوروبي، فهي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا"

الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت



يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الخميس الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وطرحت مذكرة الاعتقال العديد من التساؤلات بشأن جدية تنفيذ قرار النحكمة بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت.

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، كلمتك



وأكد خبراء القانون الدولي أن جميع دول العالم، الموقعه على قرار المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بشأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ويبلغ عددها 125 دولة، موضحين أن الدول غير الموقعة على ميثاق الجنائية الدولية أيضًا ملزمة بذلك.

وأشار الخبراء إلى أن المحكمة عادة تلاحق الأشخاص المتهمين، وتصدر مذكرات الاعتقال، وقرارات إدانة، كما توقع المحكمة العقوبة على الأشخاص الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان من غير المسؤولين.

كما أكد خبراء القانون الدولي أن قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت له أهمية كبيرة، وسيؤثر على عمليات إرسال الأسلحة لإسرائيل.



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