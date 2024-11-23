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حزب الله يعلن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

 

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

وخلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجَّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، برشقة صاروخية.

 

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

كذلك، شن مقاتلو حزب الله هجومًا جويا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

 

غارات ليلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وتجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة وصباح اليوم السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت ووسط بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.

وأضافت أنه في هذه الأثناء، تُسمَع أصوات سيارات الإسعاف في العاصمة.

هزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، على غرار تلك الغارات التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستهدفت الغارات 3 مبان في قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة البسطة الفوقا، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف فيها مسؤول بحزب الله.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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