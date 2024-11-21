فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:01 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأربعاء، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير.



وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليجرام" مهاجمتها لهدف عسكري جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.

وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".



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