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أكثر من 60 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

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أكثر من 60 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

أكثر من 60 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب العشرات في استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، لمربع سكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال 5 منازل مكتظة بالنازحين تعود لعائلات نصار والمدهون والخضر وشطورة وأبو والي، بالقرب من مستشفى كمال عدوان.

ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى كمال عدوان والذي يعمل بالحد الأدنى نتيجة نقص المستلزمات الطبية، وهناك العديد من الضحايا يصعب الوصول إليهم.

وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعملية تدمير واسعة النطاق للمربع السكني في شمال القطاع، حيث يزيد الاحتلال من وتيرة القصف في الشمال في محاولة لإرغام المواطنين للخروج من الشمال.

ويواصل الاحتلال حصار شمال القطاع منذ 40 يوما، ويمنع دخول المساعدات وعمل طواقم الدفاع المدني.


مدير مستشفى كمال عدوان

وفي تصريح لمدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، قال إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف.

وأشار إلى وجود ما يقارب من 200 شخص في مكان المجزرة، وأعداد كبيرة جدًا من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وأوضح أن المنظومة الصحية في شمال غزة منهارة، ولا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية وأن المناشدات التي يطلقونها تذهب سدى.


اعتداءات إسرائيلية واسعة بقطاع غزة

كما أطلقت آليات الاحتلال  النار بصورة كثيفة تجاه خيام النازحين في مواصي غرب رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال  خيمة لعائلة المهموم في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه هرعت للتعامل مع استهداف منزل سكني قرب مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، بينما استهدف الاحتلال منزلًا مأهولًا لعائلة العروقي في المنطقة ذاتها، إلى جانب قصف منزل آخر في جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين جراء قصف الاحتلال لمسجد داخل مدرسة خالد في النصيرات وسط القطاع، كما أسفر قصف جوي في مواصي خان يونس عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة إثر استهدافه بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة.


كلمتك أمريكي وإدانات فلسطينية

في سياق متصل، استخدمت واشنطن مساء يوم الأربعاء حق النقض «كلمتك» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف الحرب في غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الكلمتك سببه عدم ربط وقف إطلاق النار في غزة بـتحرير الرهائن.

وأضافت أن حجم الضحايا في غزة كارثي، ولذلك نطالب إسرائيل بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك، زاعمة أنها تواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة.

وأكملت الخارجية الأمريكية قائلة إنها تريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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