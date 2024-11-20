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وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مساء الأربعاء، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.  

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في العاصمة كينشاسا، ويعقد جولة مشاورات سياسية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الكونجولية، حيث سيتم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التنموية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما سيلتقي الوزير بدر عبد العاطي مع وفد من رجال الأعمال المصريين وأعضاء جمعية رجال الأعمال الكونغولية، فضلًا عن كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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