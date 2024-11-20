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ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة - أخبار كلمتك

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة - أخبار كلمتك

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ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة - أخبار كلمتك

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ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة - أخبار كلمتك

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - مهدت أمريكا لاحتمالية تعرض العراق لغارات إسرائيلية وشيكة، فى ظل العدوان الذي يمارسه الاحتلال على الدول العربية دون خوف من محاسبة.

أمريكا تمهد لضربة إسرائيلية وشيكة على العراق

وبعد فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية، بأنها استنفدت الضغوط على إسرائيل حتى لا تهاجم أراضيها.

وتشير التقديرات والتسريبات، إلى أنه من المتوقع أن تهاجم إسرائيل المقاومة العراقية في البلاد قريبًا.

وقالت مصادر أمنية عراقية لقناة “العربية” السعودية، إن العراق اتخذ كافة الإجراءات للتعامل مع الغارات الجوية الإسرائيلية.

فيما قالت المصادر، إن الغارات الجوية الإسرائيلية ستحدث قريبا إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات المقاومة العراقية ضد إسرائيل.

وفى بيان لها أمس، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من انجراف العراق إلى صراع إقليمى جراء الهجمات الأخيرة التى تشنها المقاومة فى بغداد على إسرائيل.

إسرائيل تطالب مجلس الأمن للضغط على العراق

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية؛ لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل المقاومة.

من جانبها، أعربت السلطات العراقية عن رفضها "بصورة قاطعة" الرسالة التي أعلنه الاحتلال عن توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها محاولة لتبرير العدوان.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية يحيى رسول عبدالله مساء أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن الوطني شدد على "رفض العراق بصورة قاطعة الشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني، والموجهة ضد العراق".

وكانت المقاومة الإسلامية فى العراق أعلنت، الاثنين الماضي، مسؤوليتها عن شن أربع هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها، وغالبا ما تعلن المقاومة مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها، لكن في مطلع أكتوبر الماضي، أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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