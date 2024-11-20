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الجيش السوري يحبط تسلل مسلحين لمواقع في حلب - أخبار كلمتك

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الجيش السوري يحبط تسلل مسلحين لمواقع في حلب - أخبار كلمتك

الجيش السوري يحبط تسلل مسلحين لمواقع في حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:17 مساءً - أحبط الجيش السوري في منطقة إدلب محاولة قامت بها مجموعة تخريبية واستطلاعية من المسلحين لاختراق مواقع عسكرية في محافظة حلب، وتم دحر الإرهابيين دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

الجيش السوري يحبط محاولة تخريبية

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليج إجناسيوك: "خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، رصدت القوات السورية وأحبطت على الفور محاولة قامت بها مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للجماعات المسلحة غير الشرعية لاختراق مواقع للجيش السوري في منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب، وتم صد الإرهابيين ودحرهم ولم تقع إصابات في صفوف الجيش السوري".

إسقاط 15مسيرة للجماعات الإرهابية في أرياف حلب وإدلب

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين الماضي، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة للجماعات الإرهابية في أرياف حلب وإدلب واللاذقية خلال 24 ساعة.

ويحبط الجيش السوري على نحو متكرر، هجمات تشنها الجماعات المسلحة (بينها هيئة تحرير الشام المنبثقة عن جبهة النصرة وجماعات مدعومة من تركيا) في شمال غربي سوريا بطائرات مسيرة وغيرها من الأساليب بين الفينة والأخرى، مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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