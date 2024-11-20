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حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا - أخبار كلمتك

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حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا - أخبار كلمتك

حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - بثت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من استهداف قاعدة "شراغا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بين نهاريا وعكا شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ.

استهداف قاعدة "شراغا" التابعة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قال "حزب الله" في بيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:32 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة شراغا ”المقر الإداري لقيادة لواء جولاني" شمالي مدينة عكا المحتلة للمرة الثالثة بصلية صاروخية".

الاحتلال يتعرض لأكبر خسارة بدخوله لبنان

وكان قد نشر الحزب صورة أشار فيها إلى أن لواء جولاني في الجيش  الاحتلال الإسرائيلي تعرض بدخوله لبنان إلى أكبر خسارة له من تأسيسه عام 1948.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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