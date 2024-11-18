نتنياهو يزعم تدمير منصات الصواريخ المحيطة بطهران و80% من قدرات حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - أدعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائليلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إسرائيل دمرت عددا كبيرا من منصات الصواريخ المحيطة بطهران.

وأضاف: قررنا شن هجمة على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران، مشيرا إلى أن إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ".

وزعم نتنياهو تدمير ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله، لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية.. ولو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير ما عليه الوضع في غزة، وكان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة.. نصر الله كان المشرف على خطط تدمير إسرائيل".

اجتياح رفح الفلسطينية بريا

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية هددت تل أبيب بوقف تزويدها بالسلاح إن أقدمت على دخول رفح الفلسطينية، مضيفا: "لكننا رفضنا التهديد ودخلنا رفح

وأضاف نتنياهو أن الإدارة الأمريكية عارضت دخول قواتنا إلى مدينة رفح الفلسطينية وبايدن قال لي شخصيا "إن دخلتم ستكونون وحدكم".

صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن "وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين أكدا ضرورة ممارسة ضغوط على حماس للتنازل عن شروطها".





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