وزير خارجية فرنسا: موقفنا ثابت بشأن توجيه ضربات للعمق الروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده لم تغير موقفها المتعلق بالموافقة على توجيه ضربات من أراضي أوكرانيا إلى العمق الروسي بأسلحة فرنسية.

فرنسا تكشف موقفها من ضرب العمق الروسي

وأضاف جان نويل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن هذا الاحتمال يبقى قيد الدراسة.



وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "لقد سمعتم ما قاله الرئيس ماكرون في مايو، إننا سننظر في هذا الخيار المتعلق بالسماح بشن ضربات على أهداف يشن منها الروس العدوان على الأراضي الأوكرانية. وحتى الآن لا جديد في هذه القضية".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، مقالة علقت فيها على خبر سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ باليستية تكتيكية من طراز ATACMS.

الغرب يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

وذكرت الصحيفة أن فرنسا وبريطانيا سمحتا كذلك باستخدام صواريخ SCALP وStorm Shadow لقصف العمق الروسي. إلا أن الصحيفة قامت لاحقا بحذف هذا التأكيد من المقال الموجود على موقعها الإلكتروني دون توضيح.

وحتى الآن، لم تؤكد السلطات الأمريكية ولا السلطات الفرنسية والبريطانية رسميا المعلومات التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز ولوفيغارو بشأن السماح باستخدام الصواريخ لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وفي السياق ذاته قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد سيناقشون يومي 18 و19 نوفمبر رفع القيود المفروضة على قصف العمق الروسي بالأسلحة الأوروبية.

وكشف موقع “أكسيوس” الإخباري أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى تم إبلاغه لكييف منذ حوالي ثلاثة أيام.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن "الدافع وراء القرار هو ردع كوريا الشمالية عن إرسال المزيد من القوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا".

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أنه في حالة استهداف القوات الكورية الشمالية في كورسك، قد تراجع بيونج يانج قرارها بإرسال قوات إلى روسيا وبالتالي تفشل الهجمة الروسية المضادة في كورسك.

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفعت القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.