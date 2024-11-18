إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على الجليل الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أنه تم إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقت قبل قليل باتجاه نهاريا ومحيطها.

أضرار في مبان ومركبات بكريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من لبنان

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمنزل ومبنى ومركبات في كريات شمونة إثر الدفعة الصاروخية التي أطلقت عليها من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدة زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان.

استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث وافقت حكومة نتنياهو على قصف مختلف المدن اللبنانية كل ساعتين.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت من أكثر المناطق تعرضا للقصف الإسرائيلي.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على منطقة صور بجنوب لبنان، في استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على قرى قضاء صور اليوم أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال بطاريات المدفعية إلى الأراضي اللبنانية، بهدف توسيع القصف وتوفير الدعم للعملية البرية.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رد حزب الله اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين جيش الاحتلال، كان "نعم" ولكن المفاوضات مستمرة لإغلاق القضايا العالقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت الهيئة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع على التفاصيل" أن الرد اللبناني يتضمن "مؤشرات إيجابية" على أن حزب الله وافق على الخطوط العريضة.

وأوضحت الهيئة أن "حزب الله قدم رده على مقترح وقف إطلاق النار إلى الحكومة الأمريكية" وأن الرد يتضمن إشارات إيجابية على استعداده للموافقة على المقترح.

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