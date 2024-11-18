طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الدفاع المدني بغزة: 70 ألف فلسطيني بشمال القطاع مهددون بالموت جوعًا وعطشًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدفاع المدني بغزة: 70 ألف فلسطيني بشمال القطاع مهددون بالموت جوعًا وعطشًا - أخبار كلمتك

الدفاع المدني بغزة: 70 ألف فلسطيني بشمال القطاع مهددون بالموت جوعًا وعطشًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن 70 ألف فلسطينيًّا في شمال القطاع مهددون بالموت جوعًا وعطشًا إذا نجوا من القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة المحاصرة منذ أكثر من شهر.

عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

أكد المرصد أن هذه الجرائم تأتي في إطار العدوان العسكري المتواصل منذ 43 يومًا، الذي ينفذه جيش الاحتلال ضد سكان شمال القطاع.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب الفظائع في المنطقة، حيث تقوم بقتل المدنيين بشكل متعمد، وترويعهم، وطردهم من منازلهم بالقوة، كما تواصل عمليات قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًا، بالإضافة إلى استهداف النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في شمال قطاع غزة 

ومن بين أبرز الجرائم التي تم توثيقها، قتل المدنيين خالد الشافعي (58 عامًا) ونجله إبراهيم (21 عامًا) بعد إطلاق النار عليهما داخل منزلهما في بلدة بيت لاهيا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك أمام أفراد أسرتهما.

وأضاف المرصد أن الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في شمالي القطاع يعانون من الجوع الشديد والخوف، حيث يصعب نقل المصابين للعلاج بسبب الحصار، مما يؤدي إلى وفاة عدد كبير منهم ببطء نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، وثق المرصد وجود عشرات الشهداء الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم، حيث تعذر وصول الفرق الطبية والدفاع المدني بسبب منع الاحتلال لهم من العمل في شمال غزة منذ 25 يومًا.

وحمل المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذا التلكؤ يشكل شراكة ضمنية في هذه الجرائم. 

كما طالب المرصد بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض حظر شامل على الأسلحة الموردة لإسرائيل، مع محاسبتها ومعاقبتها على جرائمها.

وكثفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، من خلال نصب عدد من الأكمنة بالاشتراك بين كتائب القسام وسرايا القدس.

وأوقعت المقاومة الفلسطينية الفلسطينية خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أكسيوس يكشف سبب السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق