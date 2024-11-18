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الجيش الأردني: سقوط "جسم طائر" جنوبي البلاد - أخبار كلمتك

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الجيش الأردني: سقوط "جسم طائر" جنوبي البلاد - أخبار كلمتك

الجيش الأردني: سقوط "جسم طائر" جنوبي البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - أفاد مصدر عسكري مسئول في الجيش الأردني بأن جسمًا طائرًا سقط فجر اليوم الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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