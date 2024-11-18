الجيش الأردني: سقوط "جسم طائر" جنوبي البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - أفاد مصدر عسكري مسئول في الجيش الأردني بأن جسمًا طائرًا سقط فجر اليوم الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

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