موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز القوات النووية للبلاد "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب في الوقت الذي زاد فيه أعداء البلاد من المواجهات العسكرية "المسعورة" مع كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وقال كيم جونج أون في خطابه "سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية، التي تركز على القوات النووية، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع".

وطالب كيم جونج أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب.

ووصف زعيم كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية بأنها "أكبر نقطة ساخنة في العالم"، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونغ يانغ يوم الجمعة.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة "إلى أسوأ مرحلة في التاريخ"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من الحدث الذي استمر يومين في بيونج يانج، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان هذا أول مؤتمر من نوعه منذ 10 سنوات.

وزعم زعيم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة والغرب يخوضان حربا ضد روسيا باستخدام أوكرانيا كـ"قوات اصطدام" في محاولة لتوسيع نطاق التدخل العسكري لواشنطن في العالم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ولكن كيم جونغ أون لم يتطرق لنشر قوات بلاده في روسيا لدعمها ضد أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق