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25 ألف شخص يتظاهرون في اليونان ويحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي دعما لـ غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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25 ألف شخص يتظاهرون في اليونان ويحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي دعما لـ غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

25 ألف شخص يتظاهرون في اليونان ويحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي دعما لـ غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - غزة، اندلعت اشتباكات خلال مسيرة في اليونان، حيث خرج الآلاف في مسيرات في كل من تسالونيكي وأثينا لإحياء ذكرى انتفاضة طلاب معهد "البوليتكنيك" التي قمعت بوحشية من قبل المجلس العسكري عام 1973.

وركزت المسيرات على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وألقى المتظاهرون قنابل حارقة وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وامتدت المسيرة لمسافة عدة كيلومترات من ممثلي الأحزاب والحركات اليسارية والنقابات العمالية واتحادات الطلاب على طول الشوارع المركزية للمدينة من أسوار البرلمان في ساحة سينتاغما إلى السفارة الأمريكية، التي كانت محاطة بإحكام على طول المحيط بحافلات الشرطة ووحدات القوات الخاصة.

وذكرت صحيفة "نافتيمبوريكي" أنه "بحسب تقديرات الشرطة اليونانية، تجاوز عدد المشاركين في المسيرة 25 ألفا".

وفي حديثها أمام المشاركين في المسيرة، أكدت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ديميتريس كوتسومبا، أن "الرسائل اليوم ضد الحرب الإمبريالية، وضد التحالف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ودعما لحرية فلسطين".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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