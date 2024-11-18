25 ألف شخص يتظاهرون في اليونان ويحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي دعما لـ غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - غزة، اندلعت اشتباكات خلال مسيرة في اليونان، حيث خرج الآلاف في مسيرات في كل من تسالونيكي وأثينا لإحياء ذكرى انتفاضة طلاب معهد "البوليتكنيك" التي قمعت بوحشية من قبل المجلس العسكري عام 1973.

وركزت المسيرات على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وألقى المتظاهرون قنابل حارقة وأحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وامتدت المسيرة لمسافة عدة كيلومترات من ممثلي الأحزاب والحركات اليسارية والنقابات العمالية واتحادات الطلاب على طول الشوارع المركزية للمدينة من أسوار البرلمان في ساحة سينتاغما إلى السفارة الأمريكية، التي كانت محاطة بإحكام على طول المحيط بحافلات الشرطة ووحدات القوات الخاصة.

وذكرت صحيفة "نافتيمبوريكي" أنه "بحسب تقديرات الشرطة اليونانية، تجاوز عدد المشاركين في المسيرة 25 ألفا".

وفي حديثها أمام المشاركين في المسيرة، أكدت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ديميتريس كوتسومبا، أن "الرسائل اليوم ضد الحرب الإمبريالية، وضد التحالف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ودعما لحرية فلسطين".

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