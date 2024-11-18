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تجدد الاحتجاجات في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا والأمن يطوق مبنى التلفزيون (فيديو) - أخبار كلمتك

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تجدد الاحتجاجات في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا والأمن يطوق مبنى التلفزيون (فيديو) - أخبار كلمتك

تجدد الاحتجاجات في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا والأمن يطوق مبنى التلفزيون (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:12 صباحاً - تجددت الاحتجاجات في إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا، حيث حاول المحتجين الاستيلاء على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة سوخومي مما دفع أفراد الأمن إلى إطلاق أعيرة تحذيرية لإبعادهم، بحسب رويترز.

وذكر مركز المعلومات التابع للرئيس أصلان بجانيا على تطبيق تيليجرام "اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق أعيرة تحذيرية لمنع الدخول إلى المنطقة المحمية.. وبعد أن عاد الوضع إلى طبيعته استأنف الموظفون... عملهم كالمعتاد".

— RT (@RT_com) https://twitter.com/RT_com/status/1858299082147852654?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق، تعهد رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، بتحقيق استقرار الوضع في البلاد، وإعادتها إلى سيادة القانون، بعد أن أشعلت اتفاقية مع موسكو فتيل الاحتجاجات في البلاد.

وتشهد أبخازيا، الإقليم المنفصل عن جورجيا والمدعوم من روسيا، موجة من الاحتجاجات العارمة، حيث اقتحم المتظاهرون قبل أيام مبنى البرلمان في العاصمة سوخومي.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق استثماري مع روسيا، اعتبره السكان تهديدًا لسيادة منطقتهم وثقافتها.

تحمل الاحتجاجات في أبخازيا أبعادًا تتجاوز الخلافات الداخلية، حيث تكشف عن صراع أعمق بين التوجهات الغربية والنفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.

احتجاجات خارج البرلمان في أبخازيا المنفصلة عن جورجيا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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