ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:24 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية، أعرب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الإثنين، عن مخاوفه بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، كما ذكرت وسائل الإعلام أمس الأحد.



وقال ماسك على موقع "إكس"، "المشكلة هي أن روسيا سترد بالمثل".



جاء تصريح ماسك وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف روسية لأول مرة.



وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع وعواقب وخيمة على الأمن العالمي.



سبق أن تحدث ماسك مرارًا وتكرارًا عن الحاجة إلى تهدئة الصراع في أوكرانيا وإيجاد طرق دبلوماسية لحله.

حرب عالمية ثالثة

وكان دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، قد اتهم مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي بالسعي إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة على خلفية القرار حول استخدام صواريخ ATACMS ضد روسيا.

وكتب ترامب الابن في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد: "يبدو أن مجمع الصناعات العسكرية يريد ضمان إطلاق الحرب العالمية الثالثة قبل أن تكون لدى والدي فرصة لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح".

واتهم الصناعات العسكرية الأمريكية بالسعي إلى "كسب تريليونات الدولارات".

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية الصنع، التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، لضرب أهداف في مقاطعة كورسك الروسية على خلفية المزاعم حول وجود قوات كوريا الشمالية هناك.

الصواريخ ستتحدث عن نفسها



وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت تحذر من أن السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن الصواريخ "ستتحدث عن نفسها"، بعد تقارير عن موافقة واشنطن على تنفيذ كييف لضربات في العمق الروسي بصواريخ أمريكية الصنع، وفق وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق يوم الأحد، كشف مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.

وقال زيلينسكي "اليوم، يقول كثيرون في وسائل الإعلام إننا حصلنا على إذن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.. لكن الضربات لا تتم بالكلمات.. مثل هذه الأشياء لا يُعلن عنها.. الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

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