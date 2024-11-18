11 شهيدا و48 جريحا في غارات إسرائيلية على صور جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:20 صباحاً - لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات استهدفت بلدات في منطقة صور بجنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على قرى قضاء صور اليوم أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين".

— ا لـحـدث (@AlHadath) https://twitter.com/AlHadath/status/1858291832720961685?ref_src=twsrc%5Etfw

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بإدخال بطاريات المدفعية إلى الأراضي اللبنانية، بهدف توسيع القصف وتوفير الدعم للعملية البرية.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت الهيئة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع على التفاصيل" أن الرد اللبناني يتضمن "مؤشرات إيجابية" على أن حزب الله سيوافق على الخطوط العريضة.

وأوضحت الهيئة أن "حزب الله قدم رده على مقترح وقف إطلاق النار إلى الحكومة الأمريكية" وأن الرد يتضمن إشارات إيجابية على استعداده للموافقة على المقترح.

استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة



وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.



جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.