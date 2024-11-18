أكسيوس: حزب الله وافق على اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:32 صباحاً - كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رد حزب الله اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين جيش الاحتلال، كان "نعم" ولكن المفاوضات مستمرة لإغلاق القضايا العالقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت الهيئة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع على التفاصيل" أن الرد اللبناني يتضمن "مؤشرات إيجابية" على أن حزب الله وافق على الخطوط العريضة.

وأوضحت الهيئة أن "حزب الله قدم رده على مقترح وقف إطلاق النار إلى الحكومة الأمريكية" وأن الرد يتضمن إشارات إيجابية على استعداده للموافقة على المقترح.

وفي وقت سابق من أمس، نقلت الهيئة عن تقارير أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تلقى رد حزب الله على الخطوط العريضة، وسيتم رفعه في الوقت نفسه إلى السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.

وقالت الهيئة إن الإدارة الأمريكية "متفائلة بحذر" بشأن احتمال موافقة لبنان و"حزب الله" على الاتفاق، واستدركت أنه ليس من الواضح بعد ما هو موقف الحزب من الجزء المتعلق بمنح إسرائيل "حرية العمل" في حال حدوث انتهاك الاتفاق.

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