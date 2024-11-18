ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا - أخبار كلمتك

ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

فرنسا تضع إيطاليا في مواجهة كبرى في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

اليوم، السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" فى "ريو دي جانيرو" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرة في سماء إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرة في سماء إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرة في سماء إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - تداولت وسائل إعلام عربية عددا من مقاطع الفيديو ترصد لحظة اعتراض قوات جيش الاحتلال طائرة مسيرة كانت تستهدف بعض المنشآت فى منطقة إيلات الإسرائيلية.

وتبين من الفيديوهات لحظة سقوط الطائرة المسيرة فى إيلات والتى تم استهدافها بصاروخ اعتراضي.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة.

— Lebanon Debate (@lebanondebate)

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترضنا مسيرة قادمة من جهة الشرق قبل دخولها الأجواء في إيلات".

قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت
 

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الإثنين والثلاثاء

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق