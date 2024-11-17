خبير شئون إسرائيلية يكشف الهدف الخبيث لحكومة الاحتلال من حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - قال نظير مجلي، خبير الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرى أن استمرار حربه في غزة فرصة لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال لديها أجندة أبعد من الحرب وأبعد من قضية تبادل الأسرى، وهي أنها تريد إنهاء العرق الفلسطيني وهذا وفقًا لمخطط وضعته حكومة الاحتلال عام 2017 ويعرف بمخطط الحسم.

إسقاط السلطة الفلسطينية

وأضاف «مجلي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الحسم تنص بشكل صريح على عدة مراحل تبدأ بإحداث فوضى فلسطينية عارمة ثم تسقط السلطة الفلسطينية وثم يتم تصفية الحركة القومية الفلسطينية ومن بعدها يترك الخيار للفلسطينيين أن يهجروا قسريًا أو أن يقتلوا.

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 هل ينجح المخطط الإسرائيلى للهيمنة على الضفة الغربية؟ الخبراء: انحياز ترامب للحق الفلسطيني على حساب المخطط الإسرائيلى ضرب من الخيال، والحل هو استمرار المقاومة

ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

وتابع خبير الشئون الإسرائيلية: «حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ترى أن هذا الوقت المناسب لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل»، لافتًا إلى أن رئيس مجلس المستوطنات قال إنه سيتوجه في 20 من يناير المقبل إلى نتنياهو ويطلب منه أن يعلن عن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والضفة الغربية.

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