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غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا - أخبار كلمتك

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غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.

                                        

قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء اليوم الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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