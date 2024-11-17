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"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

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"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:12 مساءً - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) يحيي سريع، تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات)

وأمس، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أنه تم استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بالمسيرات.

 

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل 

وفي وقت سابق قال المتحدث  العسكري باسم جماعة الحوثي إن  الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا وأنها حققت إصابة دقيقة.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت  في بيان إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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