اغتيال محمد عفيف القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية ببيروت.

اغتيال قيادي بحزب الله

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيل: إن محمد عفيف كان هدف عملية الاغتيال ببيروت.

وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار بكنيسة سيدة النجاة في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية



وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.