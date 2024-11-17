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اغتيال محمد عفيف القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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اغتيال محمد عفيف القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

اغتيال محمد عفيف القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية ببيروت.

اغتيال قيادي بحزب الله 

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيل: إن محمد عفيف كان هدف عملية الاغتيال ببيروت.

وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار بكنيسة سيدة النجاة في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية


وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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