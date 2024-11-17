مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم بالجيش - أخبار كلمتك

مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم بالجيش - أخبار كلمتك

وسط استقبال حافل، محمد صلاح يصل معرض الشارقة الدولي للكتاب (فيديو) - أخبار كلمتك

وسط استقبال حافل، محمد صلاح يصل معرض الشارقة الدولي للكتاب (فيديو) - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

صبري عبد المنعم يكشف موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

صبري عبد المنعم يكشف موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

هآرتس: ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين من قوات الاحتياط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هآرتس: ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين من قوات الاحتياط - أخبار كلمتك

هآرتس: ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين من قوات الاحتياط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان 

وفي آخر إحصائية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

 وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

txt

استعدادا لغزو بري للبنان، جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق