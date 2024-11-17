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مصرع وإصابة 6 عناصر من قوات الأمن العراقي في انفجار عبوة ناسفة - أخبار كلمتك

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مصرع وإصابة 6 عناصر من قوات الأمن العراقي في انفجار عبوة ناسفة - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 6 عناصر من قوات الأمن العراقي في انفجار عبوة ناسفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:31 مساءً -  لقي ما لايقل عن 3 عناصر من قوات الأمن العراقية مصرعهم، اليوم الأحد وأُصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق. 

 انفجار عبوة ناسفة في العراق 

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 دحر تنظيم داعش المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام، غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن. 

وقال ذو الفقار البياتي قائم مقام قضاء طوز خورماتو لوكالة فرانس برس: “قتل آمر الفوج الثالث لواء 20 المشترك العقيد الركن سامان صابر وضابط هندسة برتبة عقيد وأحد أفراد حمايته، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بلكانة في القضاء الغني بالآبار النفطية".

عبوة ناسفة تستهدف مركبة ضباط عراقيين

ووبحسب وكالة  فرانس برس أكد مصدر أمني  علي حصيلة الضحايا والمصابين  مشيرا إلى أن العبوة الناسفة استهدفت مركبة كانوا فيها.

ولفت إلى أن القتلى ينتمون إلى قوات البشمركة العسكرية التابعة لإقليم كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، فيما الجرحى عناصر في الجيش العراقي.

وفي وقت لاحق، نعت وزارة الدفاع العراقية "العناصر الثلاثة الذين قتلوا أثناء تنفيذ الواجب ضمن قاطع المسؤولية".

ولم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع في قضاء طوز خورماتو المحاذي لمحافظة كركوك، التي تشهد بشكل متقطّع هجمات جهادية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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