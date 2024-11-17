وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم الأحد مشاورات أمنية مع تقدم الاتصالات بشأن التسوية في لبنان.

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية حول التسوية في لبنان

ويأتي ذلك بعدما كشفت قناة كان الإسرائيلية، في تقرير لها عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

مسودة الاتفاق بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها إن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الكيان بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

وذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على لبنان، وفي المقابل يكثف حزب الله من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مدن الاحتلال.

وأمس السبت، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إعلام إسرائيلي: أحد المتورطين بإطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو ضابط احتياط رفيع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق