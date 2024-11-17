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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي  بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية  على الضاحية الجنوبية


وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على بلدة الخيام جنوبي لبنان


وفي السياق ذاته قصفت  قوات الاحتلال الإسرائيلي  بلدة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وتدور اشتباكات عنيفة  بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وبالأمس وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف الغارات الإسرائيلية على لبنان، بحيث يتم تنفيذ غارات كل ساعتين على مختلف الأراضي اللبنانية.

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بعد أوامر بالإخلاء، إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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