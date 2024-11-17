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لحظة انفجار مسيرة قادمة من العراق في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

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لحظة انفجار مسيرة قادمة من العراق في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

لحظة انفجار مسيرة قادمة من العراق في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة الدخان في مدينة "يفني" قرب  اسدود  ، عقب انفجار طائرة مسيرة دون طيار في تل أبيب. 

المسيرة المنفجرة في إسرائيل قادمة من العراق 

ووفقًا لما نشره المرصد الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الطائرة المسيرة كانت قادمة من العراق  ، وقد تداول مقطع فيديو يُظهر المشاهد الأولى لموقع الانفجار.

في سياق متصل، أفادت التقارير بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة جنوب "تل أبيب"، إثر اختراق المُسيرة للأجواء الإسرائيلية، ما أثار حالة من القلق بين المستعمرين. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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