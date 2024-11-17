مدير الصحة بغزة: 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - قال مدير الصحة بغزة الدكتور منير البرش، اليوم الأحد: جيش الاحتلال يتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.

مجزرة بيت لاهيا في قطاع غزة

وأضاف منير البرش أن الاحتلال منع دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى كمال عدوان.

وأكد مدير صحة غزة أن 30 % من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال.

وأوضح أن هناك ما بين 20 إلى 30 شخصا تحت الأنقاض في مجزرة بيت لاهيا اليوم لا يمكن الوصول إليهم.

وأشار إلى أن أكثر من 12 ألف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

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