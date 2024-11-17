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إعلام عبري: انفجار مسيرة جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: انفجار مسيرة جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: انفجار مسيرة جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مسيرة لم تحدد هويتها بعد انفجرت في منطقة مفتوحة قرب “رحوفوت” جنوب تل أبيب.

 وقبل وقت سابق بعث حزب الله  اللبناني رسالة تهديد إلى الإسرائيليين،  أمس السبت، حيث نشر صورة لطائرة مسيرة له، وعنونها بـ "لا يوجد مكان ممنوع عليها"، وذيل الصورة بخبر عن قصف مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي "الكرياه".

حزب الله يوجه رسالة للإسرائيليين 

وفي وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه استهدف قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب حيث يقع مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خضم التصعيد المتواصل بينه وبين دولة الاحتلال.

حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية 

وجاء في بيان حزب الله " أنه شن للمرة  الأولى، هجومًا جويًّا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة".

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش الاحتلال الإٍسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، و"مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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