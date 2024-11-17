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يائير لبيد يدعو لمنع رافضي التجنيد الحريديم من السفر - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد : إن على اليهود الحريديم الالتزام بالتجنيد في الجيش، وإلا فيجب حرمانهم من جوازات السفر والميزانيات.

مطالب بمنع الحريديم من السفر 

وأضاف في تغريدة على موقع إكس "يجب ألا يتمكن الحريديم من السفر إذا أصروا على رفض التجنيد، لقد حان الوقت لكي تتصرف إسرائيل كدولة".

أزمة تجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي 

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، وذلك في ظل رفض عدد كبير الانضمام لصفوف الجيش.

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على جبهتي غزة ولبنان في وقت واحد وهو ما يضع ضغطًا على قواته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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