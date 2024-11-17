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استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

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استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - غزة الآن ، استشهد 50 فلسطينيًّا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في سوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن “المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيًّا”، مضيفًا: “تلقينا مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

من جهتها، قالت مصادر محلية: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في المنزل المستهدف والطوابق الخمسة للمبنى أسقطت على رؤوس النازحين.

وأفادت وكالة "شهاب"، أن “هناك شهداء وإصابات بالعشرات ومفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن البناية السكنية التي قصفها الطيران الإسرائيلي مكونة من 5 طوابق وتؤوي نازحين.

وأضافت أنه لا إحصائية دقيقة لعدد القتلى والجرحى، لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

ويواصل الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بشكل مكثف، مستهدفة المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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