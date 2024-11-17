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جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بإخلاء أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بإخلاء أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بإخلاء أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:22 صباحاً - لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنذارًا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدًا لقصفها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، برج البراجنة، الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية

وكان حزب الله اللبناني،قد أعلن أمس، تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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