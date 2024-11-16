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شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية - أخبار كلمتك

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شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية - أخبار كلمتك

شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:52 مساءً -  قال الرئيس الصيني، شي جين لبايدن: بكين ستعمل من أجل "انتقال سلس" للعلاقات الصينية-الأمريكية.

لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الصيني، شي جينبينج، للمرة الأخيرة

وأعلن قبل وقت سابق عن لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الصيني، شي جينبينج، للمرة الأخيرة بصفته رئيسًا للولايات المتحدة على هامش أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو.

 لكن مسعى الزعيمين لخفض التوتر قبل تنصيب الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يواجه تحديات بسبب صراعات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والشئون التجارية والوضع في تايوان وروسيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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