ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لبايرن ميونخ بعد إصابة نجمه مع منتخب ألمانيا - أخبار كلمتك

ألمانيا تكتسح البوسنة والهرسك بسباعية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

ألمانيا تكتسح البوسنة والهرسك بسباعية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب - أخبار كلمتك

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب - أخبار كلمتك

شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية - أخبار كلمتك

شي جين: نعمل من أجل انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:49 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل الهبوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:49 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل الهبوط - أخبار كلمتك

122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني في بيان، مساء اليوم السبت، استهداف مجموعة من القواعد العسكرية الإسرائيلية في حيفا.

حزب الله يستهدف مجموعة قواعد عسكرية اسرائيلية 

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة حيفا التقنية والتي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف "قاعدة حيفا البحرية، وتتبع لسلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات".

ومن القواعد التي استهدفها حزب الله وفق البيان، قاعدة ستيلا ماريس، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

 

استهداف قاعدة طير الكرمل

 

كذلك أكد حزب الله استهداف قاعدة طيرة الكرمل، والتي تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية.

وأشار بيان حزب الله إلى استهداف قاعدة نيشر، وهي محطة غاز تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تضرر كنيس في "هجوم صاروخي كبير" شنه حزب الله على حيفا، ما أسفر عن إصابة شخصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية وتهجيرا قسريا في شمال غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق