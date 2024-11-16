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بزي كليوباترا، تفاعل كبير مع لوجينا صلاح في مشاركتها بمسابقة ملكة جمال الكون - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور اللافت للمصرية لوجينا صلاح ، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، وذلك بعد ظهورها بالزي الفرعوني.

ظهور لافت لـ لوجينا صلاح خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون

وظهرت لوجينا صلاح خلال الحفل وهي ترتدي زيا يشبه زى الملكة كليوباترا، وأطلقت عليه اسم "النهوض من القبر"، وأوضحت أن هذا يمثل إحياء لتراث مصر القوى فى القيادة.

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مسابقة ملكة جمال الكون بالمكسيك 

وتستضيف مدينة مكسيكو ثاني أكبر تجمع حضري في العالم، وهي  النسخة الـ73 من مسابقة ملكة جمال الكون، بمشاركة 130 متسابقة من مختلف دول العالم في حدث استثنائي.

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وخلال المسابقة استعرضت المنافسات ملابسهن التراثية بفقرة مسابقة الأزياء الوطنية، وصعدت 126 متسابقة على خشبة المسرح فى ساحة في مدينة مكسيكو، حيث كُلفن بتصميم إطلالات تمثل أوطانهن، وفي حين استلهم العديد منهن أفكارهن من الفنون الشعبية أو الآلهة أو أعلام بلدانهن. استلهمت لوجينا صلاح خلال الحفل زيا يشبه زى الملكة كليوباترا، وأطلقت عليه اسم "النهوض من القبر"، وأوضحت أن هذا يمثل إحياء لتراث مصر القوى فى القيادة.

وتبدأ المسابقة بتحديد أفضل 30 متسابقة، يليها اختيار 12 للمرحلة النصف نهائية، ثم تصفية أفضل 5 مرشحات للمرحلة النهائية، حيث يتم تقييم الأداء والإجابات لتحديد الفائزة.


ومن أبرز المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون: 
- ميا لو رو (جنوب أفريقيا)

أول متسابقة تعاني من ضعف السمع تنافس على اللقب.

- لوجينا صلاح (مصر)

تسلط الضوء على البهاق لزيادة الوعي.

- خديجة عمر (الصومال)

أول متسابقة محجبة، تمثل اللاجئين كرمز للتحدي والإلهام.

وتشهد النسخة الحالية حضورًا مميزًا من دول جديدة مثل: إيران، وإريتريا، وغينيا، وبيلاروسيا، والصومال، ودول أخرى مثل أوزبكستان ولبنان، ما يعزز البعد العالمي للمسابقة.

مسابقة ملكة جمال الكون


ومسابقة ملكة جمال الكون أُطلقت عام 1952، تركز على عروض الأزياء الوطنية، ملابس السباحة، فساتين السهرة، والأسئلة النهائية، أما ملكة جمال العالم فتأسست في 1951 بالمملكة المتحدة، تركز على النشاطات الإنسانية والثقافية.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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