يسرائيل هيوم: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة القصف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة القصف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جنوب لبنان.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

غارات إسرائيلية على لبنان كل ساعتين

ويأتي ذلك في ظل الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

ومن جانبها أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

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