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الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك جنوب لبنان.

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

غارات إسرائيلية على لبنان كل ساعتين 

ويأتي ذلك في ظل الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وجه  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، إنذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

ومن جانبها أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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