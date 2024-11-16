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كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمال غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت، مشاهد تظهر تدمير عناصر القسـام لآليات عسكرية إسرائيلية في جباليا  شمال غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق أعلنت  كتائب القسام  في بيان صادر عنها،  أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت  كتائب القسام:" إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم

 وأضافت كتائب القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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