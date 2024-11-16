الاحتلال يزعم تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان، حيث تم تدمير مستودعات أسلحة والعثور على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وسترات مجهزة بعتاد عسكري.

تدمير مستودعات أسلحة والعثور على صواريخ مضادة للدروع

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات لواء الكوماندو العمل في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 داخل منطقة معقدة استخدمت لإطلاق الصواريخ والقذائف نحو الأراضي الإسرائيلية في الشمال".

إنذار بالإخلاء الفوري لـ15 قرية وبلدة في جنوب لبنان

وقبل وقت سابق وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري لـ15 قرية وبلدة في جنوب لبنان والتوجه إلى شمال نهر الأولي جنوب البلاد.

ودعا بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قرى كفر حمام وكفر شوبا وبرج الملوك والخيام وبلاط ودبين وأرغون ويحمر ودير سريان والطيبة وقصبية ومزرعة كوثرية الرز والحميري ومطرية الشومر وكفر تبنين، إلى سرعة إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الأولي حفاظا على حياتهم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه بأن "حزب الله" يجبره على العمل ضده، منوها بأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته، يعرض حياته للخطر، ولوح البيان باستهداف أي بيت يستخدمه حزب الله لـ"حاجاته العسكرية".

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