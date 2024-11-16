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الشرطة الفرنسية تحرر الرهائن الأربعة المحتجزين بمطعم في إحدى ضواحي باريس - أخبار كلمتك

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الشرطة الفرنسية تحرر الرهائن الأربعة المحتجزين بمطعم في إحدى ضواحي باريس - أخبار كلمتك

الشرطة الفرنسية تحرر الرهائن الأربعة المحتجزين بمطعم في إحدى ضواحي باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - أفاد موقع روسيا اليوم، أن قوات الأمن الفرنسية تمكنت من تحرير الرهائن الأربعة المحتجزين في مطعم بضواحي العاصمة باريس.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة الفرنسية، قطعت الغاز عن مطعم بأحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد شخص يحتجز عددا من الرهائن بالانتحار.

 

احتجاز 4 رهائن في باريس

ونشرت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز رهائن بمطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

 

الشرطة الفرنسية تحاصر موقع احتجاز الرهائن 

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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