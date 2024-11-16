مدمن للمخدرات وهدد بالانتحار، تفاصيل جديدة في احتجاز 4 رهائن داخل مطعم بباريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - نشرت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز رهائن بمطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

احتجاز 4 رهائن في باريس

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف الإعلام المحلي أن محتجز العمال مسلح بسكين، مشيرة إلى أن عددهم بين 3 و4 رهائن.

وذكرت أنه يعتقد أن دوافع ابن صاحب المطعم متعلقة بخلافات داخلية في العمل.

مدمن مخدرات معروف لدي الشرطة الفرنسية

كما أوضحت أيضا أن صاحب البلاغ معروف لدى القضاء بتهمة تعاطي المخدرات.

وبينت في السياق أن مطالب محتجز الرهائن الذي هدد بالانتحار، غير معروفة إلى حد الآن.

جدير بالذكر أن المطعم يقع على بعد أمتار قليلة من محطة المترو والترام Porte de Versailles (الخط 12t T3A) والمزدحم بشكل خاص، كما أنه يقع بالقرب من مركز للمعارض.



وفرضت عناصر من القوات الخاصة الفرنسية طوقا أمنيا وتعمل حاليا على تحرير الرهائن، وتم إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفيه كرهائن.

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