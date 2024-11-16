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صاحب مطعم يحتجز 4 رهائن في باريس، والقوات الخاصة تطوق المكان (فيديو) - أخبار كلمتك

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صاحب مطعم يحتجز 4 رهائن في باريس، والقوات الخاصة تطوق المكان (فيديو) - أخبار كلمتك

صاحب مطعم يحتجز 4 رهائن في باريس، والقوات الخاصة تطوق المكان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:45 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن شخصا قام باحتجاز 4 رهائن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان. 

 

عملية احتجاز 4 رهائن في باريس 

وأوضحت التقارير أن الشخص الذي يحتجز الرهائن هو مالك أحد المطاعم، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب احتجاز الرهائن، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أنه من أصول إيطالية ولديه دوافع انتحارية.

 

        
وفرضت  عناصر من القوات الخاصة الفرنسية طوقا أمنيا وتعمل حاليا على تحرير الرهائن، وتم  إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفيه كرهائن. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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