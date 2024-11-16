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اشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إسرائيلية إلى لبنان - أخبار كلمتك

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اشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إسرائيلية إلى لبنان - أخبار كلمتك

اشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إسرائيلية إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:45 مساءً - تدور اشتباكات عنيفة، السبت، إثر محاولة إسرائيلية التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدات جنوبية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام: "يحاول العدو التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طير حرفا والجبين، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي".

وأشارت الوكالة إلى أن "البلدات المذكورة تتعرض لقصف معاد".

وقالت الوكالة: "جدد جنود العدو توغلهم في اتجاه أطراف بلدة شمع المتصلة ببلدة طير حرفا، وهي منطقة غير مرئية للقرى المقابلة، تحت غطاء ناري واسع".

كما أفادت بأن "القصف المدفعي استهدف منطقة حامول، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا وعلما الشعب، كما أن الغارات استهدفت بلدات مجدل زون والحي الغربي في طير حرفا".

وفي سياق تبادل الهجمات، أصيب مبنى سكني إسرائيلي بأضرار، السبت، جراء سقوط طائرة مُسيرة قادمة من لبنان في نهاريا بشمال إسرائيل.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في نهاريا وعدد من البلدات شمالي البلاد "خوفا من تسلل طائرة معادية"، مشيرة إلى رصد سقوط طائرة في مبنى سكني بالمدينة وتضرره.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض أربع طائرات مسيرة عبرت من لبنان في وقت سابق هذا الصباح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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