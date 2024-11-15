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ترامب يدرس تعيين لاري كدلو مذيع فوكس بيزنس في منصب كبير - أخبار كلمتك

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ترامب يدرس تعيين لاري كدلو مذيع فوكس بيزنس في منصب كبير - أخبار كلمتك

ترامب يدرس تعيين لاري كدلو مذيع فوكس بيزنس في منصب كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس تعيين لاري كدلو المذيع في شبكة "فوكس بيزنس"، في أحد المناصب الكبيرة.

ترامب يدرس تعيين مذيع فوكس نيوز بمنصب كبير

وأفاد التقرير بأن مستشاري ترامب يشعرون بأن كدلو قد يكون مرشحا منافسا على إدارة المجلس الاقتصادي الوطني، ويحتمل أيضا أن يكون مرشحا لوزارة الخزانة.

وأضاف التقرير أن كدلو اجتمع مع ترامب في منتجع مار الاجو.

تعيينات حكومة ترامب الأخيرة 

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تعيينات حكومة ترامب الأخيرة، خصوصًا مات جيتس لوزارة العدل، وتولسي غابرد للاستخبارات، وبيت هيغسيث للدفاع، تُمثل استعراضًا للقوة.

ورأت بأن اختياراته الأخيرة تُظهر أنه يُفضل الولاء على الخبرة، وأن الانتقام يُغذيه.

وبحسب الصحيفة، استمرت تعيينات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المناصب الحكومية العليا بسرعة وغضب  وسرعان ما ظهر وعده ببناء إدارة رئاسية يُغذيها الانتقام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض من الموالين يُعد أول استعراض للقوة من جانب ترامب أمام الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين يتعرضون لضغوط هائلة إما لتأكيد مرشحه وإما تجنب هذه العملية تمامًا.

وكما أنه يشبه أيضًا هجوم الحرمان من الخدمة ضد أحد الضوابط على الرئاسة؛ حيث أصر ترامب على أن يسمح زعيم الأغلبية المقبل في مجلس الشيوخ بـ تعيينات العطلة، ما يمنحه القدرة على تعيين أعضاء حكومته من جانب واحد دون الرجوع للمجلس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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