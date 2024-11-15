كيم جونج أون يشرف شخصيا على اختبار المسيرات الانقضاضية "الكاميكازي" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:45 صباحاً - أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونج أون أشرف شخصيًّا على اختبار مسيرات "الكاميكازي"، فيما شدد على الحاجة إلى إنتاجها بكميات كبيرة.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "بعد أن أصبح كيم جونج أون على دراية بالمسيرات الهجومية الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا، شاهد طيرانها التجريبي".

وأعرب كيم جونج أون عن رضاه عن اختبارات المسيرات المنتجة في المؤسسة الوطنية، كما دعا إلى إنتاج كميات كبيرة في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه قوله: "من المحتمل أن جميع الإدارات العسكرية في العالم تدرك أن المسيرات تحقق نجاحات واضحة في الصراعات الكبيرة والصغيرة، وهذا اتجاه جديد أصبح اليوم مطلبًا ضروريًّا في المجال العسكري".

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