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كيم جونج أون يشرف شخصيا على اختبار المسيرات الانقضاضية "الكاميكازي" (صور) - أخبار كلمتك

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كيم جونج أون يشرف شخصيا على اختبار المسيرات الانقضاضية "الكاميكازي" (صور) - أخبار كلمتك

كيم جونج أون يشرف شخصيا على اختبار المسيرات الانقضاضية "الكاميكازي" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:45 صباحاً - أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونج أون أشرف شخصيًّا على اختبار مسيرات "الكاميكازي"، فيما شدد على الحاجة إلى إنتاجها بكميات كبيرة.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "بعد أن أصبح كيم جونج أون على دراية بالمسيرات الهجومية الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا، شاهد طيرانها التجريبي".

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وأعرب كيم جونج أون عن رضاه عن اختبارات المسيرات المنتجة في المؤسسة الوطنية، كما دعا إلى إنتاج كميات كبيرة في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه قوله: "من المحتمل أن جميع الإدارات العسكرية في العالم تدرك أن المسيرات تحقق نجاحات واضحة في الصراعات الكبيرة والصغيرة، وهذا اتجاه جديد أصبح اليوم مطلبًا ضروريًّا في المجال العسكري".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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