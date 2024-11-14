مقتل قائد فصيل إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولاني وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإصابة 17 عسكريا في يوم واحد، منهم 11 على جبهة لبنان، و6 على جبهة غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل عن المعارك التي أدت للإصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب الله اللبناني: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

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