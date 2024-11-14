فضيحة جديدة تضرب مكتب نتنياهو، مدير الديوان متهم بتغيير مواعيد مكالمات رئيس الحكومة يوم طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مدير ديوان رئاسة الوزراء مشتبه به بتغييره مواعيد مكالمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري في الـ 7 من أكتوبر 2023 “يوم طوفان الأقصى”.

فضيحة جديدة بمكتب نتنياهو

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو، مؤكدة أن هناك تحريات بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا.

وأكدت الشبكة أن المواد استُخرجت من كاميرات مراقبة، ويُتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها، مضيفة أن هناك شكوكا بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطا رفيعا وقضية سرقة مواد عسكرية سرية.

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